На проспекте Ландау столкнулись две иномарки (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 21 августа Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 22 августа Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.