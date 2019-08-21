Главная Новости Криминал и происшествия На проспекте Ландау столкнулись две иномарки (ФОТО)
21.08.2019  16:05   

На проспекте Ландау столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла 21 августа на проспекте Льва Ландау 2/2.


// Facebook

Участниками ДТП стали автомобили Dawoo Lanos и Volkswagen, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Daewoo, бригада скорой госпитализировала его в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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