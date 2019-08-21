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21.08.2019  16:31   

Грузовик выехал на проспект и остановил движение трамваев (ФОТО)

21 августа около 12:40 патрульные получили сообщение о ДТП на Московском проспекте, 67.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ 33021, выезжая на проспект со второстепенной дороги, не предоставил преимущества ехавшему по главной дороге автомобилю Daewoo, в результате чего и произошло столкновение.

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.

На время оформления происшествия на проспекте стоял электротранспорт.

На водителя ГАЗа патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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