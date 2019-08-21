Грузовик выехал на проспект и остановил движение трамваев (ФОТО)

21 августа около 12:40 патрульные получили сообщение о ДТП на Московском проспекте, 67.
По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ 33021, выезжая на проспект со второстепенной дороги, не предоставил преимущества ехавшему по главной дороге автомобилю Daewoo, в результате чего и произошло столкновение.
Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.
На время оформления происшествия на проспекте стоял электротранспорт.
На водителя ГАЗа патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
влажн.:
давл.:
ветер: