21.08.2019 16:31

Грузовик выехал на проспект и остановил движение трамваев (ФОТО)

21 августа около 12:40 патрульные получили сообщение о ДТП на Московском проспекте, 67.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ 33021, выезжая на проспект со второстепенной дороги, не предоставил преимущества ехавшему по главной дороге автомобилю Daewoo, в результате чего и произошло столкновение.



Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.

На время оформления происшествия на проспекте стоял электротранспорт.



На водителя ГАЗа патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.