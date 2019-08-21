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21.08.2019  18:42   

Дело о банде закладчиков передано на рассмотрение в суд (ВИДЕО)

Фрунзенскому районному суду Харькова переданы материалы уголовного дела в отношении группы закладчиков наркотиков, а также обвинительный акт по делу.


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В материалах дела говорится, что закладчиков задержали в феврале 2019 года. Установлено, что в группировке состояло 6 человек. Руководил ею мужчина 31-го года, ранее уже отбывавший наказание за распространение наркотиков. Вместе с ним работали еще 5 человек в возрасте от 25-ти до 36-ти лет. Наркотики, психотропные вещества клиенты заказывали через инернет.

Организатор незаконной деятельности умудрился организовать сайт-форум, через который подыскивал покупателей. Расчеты производились посредством электронного кошелька.

Закладки оставляли возле подъездов многоэтажных домов, под оконными козырьками на первых этажах, за водосточными трубами, на школьной спортплощадке и т. д.

При обысках во время следствия сотрудники полиции изъяли большие партии героина, амфетамина, канабиса, солей, приспособления для употребления наркотиков, упаковку, банковские карты, деньги. В системном блоке компьютера, который также был конфискован, хранились фотографии мест с закладками.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  закладка, суд, харьков, прокуратура, обвинение
 
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