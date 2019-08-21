21.08.2019 19:49

Любитель легкой наживы "отжал" в суде технику и снес в ближайший ломбард

В Харькове нашли и задержали преступника, который обокрал районный суд.



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По данным полиции, злоумышленник украл из здания суда оргтехнику и сдал ее в ломбард.

Правоохранители напомнили, что в начале августа в полицию поступило заявление от 59-летней женщины о том, что из двух служебных кабинетов суда исчезли два ноутбука, системные блоки, мониторы и флэш-носители.

В ходе следственно-розыскных действий сотрудники Шевченковского отдела установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний ранее судимый мужчина.

Злоумышленник ночью отжал рамы металлопластикового окна, сломал замки на входных дверях служебных кабинетов, расположенных на втором этаже суда, и совершил кражу оргтехники.

Вещественные доказательства изъяты.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.