Любитель легкой наживы "отжал" в суде технику и снес в ближайший ломбард

В Харькове нашли и задержали преступника, который обокрал районный суд.
По данным полиции, злоумышленник украл из здания суда оргтехнику и сдал ее в ломбард.
Правоохранители напомнили, что в начале августа в полицию поступило заявление от 59-летней женщины о том, что из двух служебных кабинетов суда исчезли два ноутбука, системные блоки, мониторы и флэш-носители.
В ходе следственно-розыскных действий сотрудники Шевченковского отдела установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний ранее судимый мужчина.
Злоумышленник ночью отжал рамы металлопластикового окна, сломал замки на входных дверях служебных кабинетов, расположенных на втором этаже суда, и совершил кражу оргтехники.
Вещественные доказательства изъяты.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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