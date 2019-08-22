В Харькове иномарка перевернулась на крышу (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 21 августа около 15:30 на ул. Бакулина, 17.
Там столкнулись автомобили BMW и Hyundai, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
От удара Hyundai перевернулся на крышу.
Пассажир автомобиля Hyundai, по предварительной информации, получил травмы. Его госпитализировали в больницу
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают следователи.
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Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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