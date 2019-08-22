Правоохранители изъяли почти 10 тысяч литров суррогатного алкоголя, которым обеспечивали магазины нескольких районов Харькова (ФОТО)

Спитрное «бодяжили» на территории Краснокутского и Богодуховского района Харьковской области, в дальнейшем контрафактная продукции должна была попасть на потребительский рынок Харькова и Харьковской области.
Во вторник, 20 августа, в ходе проведенных обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 10 000 литров контрафактной продукции. Фигуранты дела «специализировались» на водке и коньяке. Фасовалась продукция в бутылки объемом 5 литров и пакеты «bag-in-box" объемом 10 литров.
Также изъяты контрафактные сигареты расфасованные в 32 000 пачек без марок акцизного налога Украины.
Разоблачили группу лиц, которая реализовала преступную схему сбыта и транспортировки незаконно изготовленных алкогольных напитков, оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области, следователи ГФС Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры области.
По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренного ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании меры пресечения фигурантам дела.
Досудебное расследование продолжается.
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