Главная Новости Криминал и происшествия Правоохранители изъяли почти 10 тысяч литров суррогатного алкоголя, которым обеспечивали магазины нескольких районов Харькова (ФОТО)
22.08.2019  08:59   

Правоохранители изъяли почти 10 тысяч литров суррогатного алкоголя, которым обеспечивали магазины нескольких районов Харькова (ФОТО)

Спитрное «бодяжили» на территории Краснокутского и Богодуховского района Харьковской области, в дальнейшем контрафактная продукции должна была попасть на потребительский рынок Харькова и Харьковской области.


// Нацполиция

Во вторник, 20 августа, в ходе проведенных обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 10 000 литров контрафактной продукции. Фигуранты дела «специализировались» на водке и коньяке. Фасовалась продукция в бутылки объемом 5 литров и пакеты «bag-in-box" объемом 10 литров.

Также изъяты контрафактные сигареты расфасованные в 32 000 пачек без марок акцизного налога Украины.

Разоблачили группу лиц, которая реализовала преступную схему сбыта и транспортировки незаконно изготовленных алкогольных напитков, оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области, следователи ГФС Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры области.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренного ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании меры пресечения фигурантам дела.

Досудебное расследование продолжается.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  алкоголь, суррограт, харьков, сигареты, контрафакт
 
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