22.08.2019 09:23

На Харьковщине разворовывали цистерны с газовым конденсатом

Трое подельников в течение 2018-2019 годов систематически совершали кражи энергоресурсов при их транспортировке железнодорожным транспортом от места добычи до переработчика. Своими действиями они нанесли материальный ущерб ГП «Укргаздобыча» на более чем 165 тысяч гривен.



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Организатором незаконной деятельности выступил сотрудник «Укрзалізниці», который был знаком об особенностях транспортировки газового конденсата железнодорожным транспортом. В состав группировки вошел также ранее судимый за аналогичные преступления житель Харьковской области и дежурный по одной из железнодорожных станций региона.

В «обязанности» последнего входила транспортировка железнодорожных цистерн с газовым конденсатом якобы для текущего ремонта на отдаленные железнодорожные пути. Об этом он сообщал другим участникам группы, которые шлангами откачивали газовый конденсат из цистерн в емкости и вывозили автомобильным транспортом.



Всего задокументировано 6 эпизодов совершенных преступлений, стоимость похищенного конденсата составляет более 165 тысяч гривен. Правоохранители задержали участников организованной группы при покушении на похищение 6,5 тонн газового конденсата.



В ходе проведения следственно-розыскных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенные энергоресурсы в полном объеме и на основании постановления следственного судьи передали их на технологическую переработку акционерному обществу «Укргаздобыча», чем полностью возместили материальный ущерб, вызванные государственному предприятию.



Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.185 (кража), ч.3 ст.15, ч.5 ст.185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.



В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве закончено и обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.