На Харьковщине разворовывали цистерны с газовым конденсатом

Трое подельников в течение 2018-2019 годов систематически совершали кражи энергоресурсов при их транспортировке железнодорожным транспортом от места добычи до переработчика. Своими действиями они нанесли материальный ущерб ГП «Укргаздобыча» на более чем 165 тысяч гривен.
Организатором незаконной деятельности выступил сотрудник «Укрзалізниці», который был знаком об особенностях транспортировки газового конденсата железнодорожным транспортом. В состав группировки вошел также ранее судимый за аналогичные преступления житель Харьковской области и дежурный по одной из железнодорожных станций региона.
В «обязанности» последнего входила транспортировка железнодорожных цистерн с газовым конденсатом якобы для текущего ремонта на отдаленные железнодорожные пути. Об этом он сообщал другим участникам группы, которые шлангами откачивали газовый конденсат из цистерн в емкости и вывозили автомобильным транспортом.
Всего задокументировано 6 эпизодов совершенных преступлений, стоимость похищенного конденсата составляет более 165 тысяч гривен. Правоохранители задержали участников организованной группы при покушении на похищение 6,5 тонн газового конденсата.
В ходе проведения следственно-розыскных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенные энергоресурсы в полном объеме и на основании постановления следственного судьи передали их на технологическую переработку акционерному обществу «Укргаздобыча», чем полностью возместили материальный ущерб, вызванные государственному предприятию.
Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.185 (кража), ч.3 ст.15, ч.5 ст.185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве закончено и обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.
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