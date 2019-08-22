Ночью в Харькове насмерть сбили пешехода. Полиция устанавливает его личность (ФОТО)

Авария произошла 21 августа около 22:45 на проспекте Гагарина.
По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть.
От полученных травм гражданин в возрасте около 45 лет погиб на месте. Сейчас его личность и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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