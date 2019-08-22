22.08.2019 09:46

Ночью в Харькове насмерть сбили пешехода. Полиция устанавливает его личность (ФОТО)

Авария произошла 21 августа около 22:45 на проспекте Гагарина.



// Нацполиция

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть.

От полученных травм гражданин в возрасте около 45 лет погиб на месте. Сейчас его личность и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.



Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.