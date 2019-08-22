Главная Новости Криминал и происшествия Ночью в Харькове насмерть сбили пешехода. Полиция устанавливает его личность (ФОТО)
22.08.2019  09:46   

Ночью в Харькове насмерть сбили пешехода. Полиция устанавливает его личность (ФОТО)

Авария произошла 21 августа около 22:45 на проспекте Гагарина.


// Нацполиция

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть.

От полученных травм гражданин в возрасте около 45 лет погиб на месте. Сейчас его личность и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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