Пробка без пострадавших: на Салтовке столкнулись ВАЗ и Peugeot (ФОТО)

Авария произошла 21 августа около 19:20 в районе дома 79 по улице Гвардейцев Широнинцев.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ-2104 и Peugeot, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Пострадавших в результате столкновения нет.
Виновника аварии установить на месте патрульные не смогли, собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
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Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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