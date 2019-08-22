Главная Новости Криминал и происшествия Пробка без пострадавших: на Салтовке столкнулись ВАЗ и Peugeot (ФОТО)
22.08.2019  11:40   

Пробка без пострадавших: на Салтовке столкнулись ВАЗ и Peugeot (ФОТО)

Авария произошла 21 августа около 19:20 в районе дома 79 по улице Гвардейцев Широнинцев.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ-2104 и Peugeot, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Пострадавших в результате столкновения нет.

Виновника аварии установить на месте патрульные не смогли, собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
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