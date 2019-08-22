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22.08.2019  11:52   

Занимательную книжку передали сидельцу Покровской колонии (ФОТО)

В «Покровской исправительной колонии (№17)» пресечена попытка доставки запрещенных предметов.


// Facebook

21 августа в зону охраняемого объекта пытались передать наркотики, сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний

Так, при уходе содержимого посылки, поступившей в учреждение на имя 53-летнего осужденного Ф. от гражданки Т., были обнаружены два полиэтиленовых свертка с неизвестным веществом белого цвета кристаллического происхождения.

Запрещенные предметы были скрыты от досмотра в переплете книги .

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Тэги:  тюрьма, наркотики, харьков
 
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