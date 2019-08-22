Занимательную книжку передали сидельцу Покровской колонии (ФОТО)

В «Покровской исправительной колонии (№17)» пресечена попытка доставки запрещенных предметов.
21 августа в зону охраняемого объекта пытались передать наркотики, сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний
Так, при уходе содержимого посылки, поступившей в учреждение на имя 53-летнего осужденного Ф. от гражданки Т., были обнаружены два полиэтиленовых свертка с неизвестным веществом белого цвета кристаллического происхождения.
Запрещенные предметы были скрыты от досмотра в переплете книги .
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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