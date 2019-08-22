22.08.2019 12:32

Насильник, напавший на 18-летнюю студентку, проведет 8 лет за решеткой

Московский районный суд. Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №4 и признал виновным 28-летнего мужчину в совершении разбойных нападений и насильственном удовлетворении половой страсти.



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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Нападение произошло в январе 2019 года. Утром злоумышленник приехал на своем автомобиле ВАЗ 21100 в здание «Универмаг Харьков». Припарковавшись неподалеку торгово-офисного центра, он стал высматривать будущую жертву.



Через некоторое время злоумышленник увидел незнакомую ему хрупкую девушку, которая шла в направлении станции метро «Защитников Украины». Мужчина закрыл лицо шапкой, вышел из машины, последовал за ней и, получив предмет, похожий на пистолет, приставил его к телу своей жертвы. Угрожая, злоумышленник приказал девушке идти с ним в машину. Там он забрал у жертвы мобильный телефон и изнасиловал ее.



Но этого разбойнику показалось мало. Он, угрожая убийством 18-летней студентке, узнал ее домашний адрес и повез туда девушку. Там злоумышленник завладел ноутбуком своей жертвы и еще раз ее изнасиловал.



Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.