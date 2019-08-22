22.08.2019 12:14

Водителя сбил автомобиль, пока он менял колесо

Пострадавший самостоятельно отправился в больницу.



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ДТП произошло 21 августа около 21:30 в селе Волохов Яр Чугуевского района. 54-летний водитель автомобиля «Toyota» остановился на обочине дороги для замены колеса. В это время 66-летний водитель транспортного средства «Chevrolet» не справился с управлением и наехал на мужчину.



Пострадавший получил телесные повреждения и самостоятельно обращался в медицинское учреждение, после осмотра врачами он был отпущен домой. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.



Информация о дорожно-транспортном происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Проводится проверка.