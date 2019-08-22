3 пожарных расчета не смогли спасти "девятку" из пылающего гаража на ул. Кольцевой

Индустриальный район: ликвидирован пожар в гараже и предупрежден в соседних постройках.
22 августа в 4:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Харьков, проезд Кольцевой, 14.
3 пожарно-спасательных отделения 8-й и 25-й частей ГСЧС немедленно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что пожар возник в индивидуальном гараже, внутри которого горели разнообразные вещи и автомобиль ВАЗ 2109. Огонь угрожал двум соседним же гаражам, которые были пристроены с двух сторон. Силами подразделений ГСЧС были приняты меры по недопущению распространения огня на материальные ценности в соседних гаражах, среди которых был еще один легковой ВАЗ 2109.
Локализация пожара произошла в 5:44, ликвидация в 07:10.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети. Ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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