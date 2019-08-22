Главная Новости Криминал и происшествия 3 пожарных расчета не смогли спасти "девятку" из пылающего гаража на ул. Кольцевой
22.08.2019  13:31   

3 пожарных расчета не смогли спасти "девятку" из пылающего гаража на ул. Кольцевой

Индустриальный район: ликвидирован пожар в гараже и предупрежден в соседних постройках.


://kharkiv.dsns.gov.ua

22 августа в 4:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Харьков, проезд Кольцевой, 14.

3 пожарно-спасательных отделения 8-й и 25-й частей ГСЧС немедленно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что пожар возник в индивидуальном гараже, внутри которого горели разнообразные вещи и автомобиль ВАЗ 2109. Огонь угрожал двум соседним же гаражам, которые были пристроены с двух сторон. Силами подразделений ГСЧС были приняты меры по недопущению распространения огня на материальные ценности в соседних гаражах, среди которых был еще один легковой ВАЗ 2109.

Локализация пожара произошла в 5:44, ликвидация в 07:10.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети. Ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, авто, очевидцы, харьков, чп, огнетушители, эвакуация
 
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