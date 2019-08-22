Уставшие о "холостых" вызовов спасатели начали работу на опережения - персонал часто "минируемых" отелей обучают самостоятельно справляться с ЧП (ФОТО)

Киевский район: спасатели и персонал отеля провели плановые тренировки по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
21 августа спасателям Киевского райотдела г.. Харькова ГУ ДСНС Украины в Харьковской области провели плановые противопожарные занятия в гостинице " Hotel Cosmopolit" , расположенного по адресу: г.. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1.
Специалисты-взрывотехники провели отдельное занятие по поводу обнаружения взрывоопасных предметов и правилах поведения при таком ЧП
С достойно замысла тренировок на 2-м этаже в одном из номеров отеля возник пожар, повлекший сильное задымление. Также существовала угроза распространения огня по всей площади заведения. По сигналу «Тревога» персонал заведения провел эвакуацию посетителей и работников гостиницы, при этом была задействована система оповещения и сработала пожарная сигнализация. На место происшествия приехали пожарно-спасательные подразделения, которые провели учебное развертывание и организовали разведку и осуществили ликвидацию условной пожара.
После практической части, специалисты Службы спасения провели для персонала отеля мастер-класс по действиям при возникновении пожара, а именно, правил пользования огнетушителями и порядок вызова оперативных пожарно-спасательных подразделений, а также в очередной раз напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности и действия в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
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