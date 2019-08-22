22.08.2019 15:06

Накануне полицейского отлова Евробляхеры решили "забить стрелку" копам на обновленном мосту в парке "Стрелка" (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)

Нарушители общественного спокойствия на авто решили вечером покататься среди пешеходов на еще не открытом ко Дню Города пешеходном мосту.



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22 августа в Украине должны были начать отлавливать владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, не растаможивших свои «евробляхи». Напомним, в Украине действовал льготный период (с 24 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года), когда было выгодно растаможить автомобили с еврономерами. После 23 февраля должны были вступить в силу драконовские штрафы за вождение авто с иностранной регистрацией. Однако Верховная Рада на три месяца отложила введение жестких мер.

Накануне старта охоты на «евробляхеров» стало известно, что в Харькове неизвестные решили прокатиться на автомобиле по обновленному мосту в сквере "Стрелка". Видео поездки опубликовали в харьковском Telegram-канале.

Водителя, который прокатился на автомобиле по обновленному мосту в сквере "Стрелка", оштрафовали на 250 грн. Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Напомним, что ко Дню города пешеходный мост на Гимназической набережной оснастили новой иллюминацией.