Главная Новости Криминал и происшествия На Балашовском мосту – «паровозик»-ДТП из четырех машин (ФОТО)
22.08.2019  15:57   

На Балашовском мосту – «паровозик»-ДТП из четырех машин (ФОТО)

Авария произошла 22 августа около 8:40 на ул. Плехановской, 113.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили: Mercedes, Saipa, Mazda и ЗАЗ.

Предварительно, в столкновении пострадал водитель Saipa, его госпитализировали в больницу.

Для оформлeння происшествия вызвали следственно-опeративну группу. Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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