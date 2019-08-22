Пищевым маком с примесью соломки приторговывали в харьковском киоске (ФОТО)

Деятельность торговой точки правоохранители пресекли 20 августа в рамках проведения профилактических мероприятий на территории города.
Реализовывали указанный товар наркозависимым лицам для дальнейшего изготовления наркотических веществ в продуктовом киоске на территории Холодногорского района Харькова.
Правоохранители изъяли около 17 пакетов маковых семян с примесями маковой соломы, весом по 500 граммов каждый.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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