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22.08.2019  16:31   

Пищевым маком с примесью соломки приторговывали в харьковском киоске (ФОТО)

Деятельность торговой точки правоохранители пресекли 20 августа в рамках проведения профилактических мероприятий на территории города.


// Нацполиция

Реализовывали указанный товар наркозависимым лицам для дальнейшего изготовления наркотических веществ в продуктовом киоске на территории Холодногорского района Харькова.

Правоохранители изъяли около 17 пакетов маковых семян с примесями маковой соломы, весом по 500 граммов каждый.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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