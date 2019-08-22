22.08.2019 16:31

Пищевым маком с примесью соломки приторговывали в харьковском киоске (ФОТО)

Деятельность торговой точки правоохранители пресекли 20 августа в рамках проведения профилактических мероприятий на территории города.



// Нацполиция

Реализовывали указанный товар наркозависимым лицам для дальнейшего изготовления наркотических веществ в продуктовом киоске на территории Холодногорского района Харькова.



Правоохранители изъяли около 17 пакетов маковых семян с примесями маковой соломы, весом по 500 граммов каждый.



Изъятое направлено на экспертное исследование.



По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.