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22.08.2019  15:33   

Геннадий Кернес: На пешеходном мосту Стрелка поставят ограничители для машин (ВИДЕО)

Харьковский городской голова прокомментировал размещенное в соцсетях видео, как по пешеходному посту на Стрелке едет автомобиль.


// Facebook

Свое мнение Геннадий Кернес высказал на странице в Facebook.

«Сказать, что возмущен – ничего не сказать. Хорошо, что на мосту нашлись люди, которые заблокировали этих наездников и вызвали полицию. Полиция, кстати, оштрафовала их «аж» на 250 грн.

Вряд ли такой штраф окажется эффективным методом борьбы с такими чудаками», – написал он.

По словам мэра, выводы из сложившейся ситуации сделаны: теперь на мост уже никто не заедет. С сегодняшнего дня там будут стоять бетонные ограничители.

Тэги:  кернес, стрелка, харьков
 
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