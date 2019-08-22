Геннадий Кернес: На пешеходном мосту Стрелка поставят ограничители для машин (ВИДЕО)

22.08.2019 15:33

Харьковский городской голова прокомментировал размещенное в соцсетях видео, как по пешеходному посту на Стрелке едет автомобиль.

Свое мнение Геннадий Кернес высказал на странице в Facebook.

«Сказать, что возмущен – ничего не сказать. Хорошо, что на мосту нашлись люди, которые заблокировали этих наездников и вызвали полицию. Полиция, кстати, оштрафовала их «аж» на 250 грн.

Вряд ли такой штраф окажется эффективным методом борьбы с такими чудаками», – написал он.

По словам мэра, выводы из сложившейся ситуации сделаны: теперь на мост уже никто не заедет. С сегодняшнего дня там будут стоять бетонные ограничители.