Геннадий Кернес: На пешеходном мосту Стрелка поставят ограничители для машин (ВИДЕО)

Харьковский городской голова прокомментировал размещенное в соцсетях видео, как по пешеходному посту на Стрелке едет автомобиль.
Свое мнение Геннадий Кернес высказал на странице в Facebook.
«Сказать, что возмущен – ничего не сказать. Хорошо, что на мосту нашлись люди, которые заблокировали этих наездников и вызвали полицию. Полиция, кстати, оштрафовала их «аж» на 250 грн.
Вряд ли такой штраф окажется эффективным методом борьбы с такими чудаками», – написал он.
По словам мэра, выводы из сложившейся ситуации сделаны: теперь на мост уже никто не заедет. С сегодняшнего дня там будут стоять бетонные ограничители.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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