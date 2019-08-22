Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту ночного возгорания в многоэтажке (ФОТО)

Во время происшествия никто из жильцов дома не пострадал.
22 августа в 2:56 в Шевченковский отдела полиции поступила информация из Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Спасатели сообщили о возгорании входной двери в тамбур на 6 этаже жилого дома на проспекте Победы. Установлено, что в одной из квартир живет 61-летняя женщина, а в другой - 19-летний парень с мамой и бабушкой.
По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и спасатели. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и собрали вещественные доказательства.
Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Сейчас досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства.
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