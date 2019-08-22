Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту ночного возгорания в многоэтажке (ФОТО)
22.08.2019  15:51   

Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту ночного возгорания в многоэтажке (ФОТО)

Во время происшествия никто из жильцов дома не пострадал.


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22 августа в 2:56 в Шевченковский отдела полиции поступила информация из Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Спасатели сообщили о возгорании входной двери в тамбур на 6 этаже жилого дома на проспекте Победы. Установлено, что в одной из квартир живет 61-летняя женщина, а в другой - 19-летний парень с мамой и бабушкой.

По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и спасатели. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и собрали вещественные доказательства.

Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  поджег, дом, харьков, тамбур, полиция, дверь
 
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