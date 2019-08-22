22.08.2019 17:17

Сообщников харьковского наркодиллера отлавливают по всей Украине

На этот раз «взяли» сообщников харьковского drag-дилера в Луцке.



://hk.npu.gov.ua

Об этом в четверг, 22 августа, в ходе заседания постоянной комиссии городского совета по вопросам соблюдения прав человека, законности, борьбы с преступностью и коррупцией, депутатской деятельности, этике и регламенту сообщил руководитель Луцкой местной прокуратуры Василий Корнесюк.

Всего луцкие правоохранители задокументировали изъятие полусонти «закладок»

По словам Корнесюк, лучанам удалось реализовать наработки полиции и задержать харьковчанина, который почте высылал психотропные вещества в Луцк, используя интернет-магазин.

Также, по словам прокурора, правоохранители уже задержали сообщников диллера в Луцке. Они занимались распространением методом «закладок» в различных местах города.