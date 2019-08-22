22.08.2019 18:28

Пока в одном месте лес горит - в другом по тихому вырубают (ФОТО)

При проверке документов сотрудники полиции Красноградского района установили, что большинство спиленной древесины по размерам не соответствует документации, которой было предоставлено разрешение на порубку.



://hk.npu.gov.ua

Информация о том, что в лесу Наталинського лесничества вблизи села Ивановское Красноградского района неизвестные лица осуществляют незаконную вырубку деревьев, поступило в полицию 21 августа около 21:00.

Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа Красноградского отдела полиции.

Так, при осмотре полицейские обнаружили грузовик «DAF» с полуприцепом и «КАМАЗ» со специализированной грузовой платформой. Внутри полуприцепа находилась часть лесопродукции в виде 40 спиленных стволов дуба. Еще 44 ствола были подготовлены для загрузки.

Как рассказал начальник районной полиции Сергей Приймак, автомобили с грузом и орудием совершения преступления изъяты и помещены на территорию Красноградского отдела полиции. В настоящее время решается вопрос об аресте транспорта с грузом.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.