Мужчина упал с велосипеда и умер в больнице: полиция выясняет подробности

37-летний житель поселка Ольшаны в результате падения с велосипеда получил тяжелые травмы. Мужчина был доставлен в больницу. На следующий день он умер.
21 августа в 2:00 в Дергачевский отдел полиции поступило сообщение от водителя, который проезжал мимо поселка Ольшаны и увидел на обочине мужчину, который не двигался. Рядом находился велосипед. Мужчина вызвал скорую, и пострадавшего госпитализировали в больницу.
Работники следственно-оперативной группы полиции установили, что велосипед потерпевшего не имеет видимых механических повреждений.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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