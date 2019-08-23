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23.08.2019  09:03   

Мужчина упал с велосипеда и умер в больнице: полиция выясняет подробности

37-летний житель поселка Ольшаны в результате падения с велосипеда получил тяжелые травмы. Мужчина был доставлен в больницу. На следующий день он умер.


// Нацполиция

21 августа в 2:00 в Дергачевский отдел полиции поступило сообщение от водителя, который проезжал мимо поселка Ольшаны и увидел на обочине мужчину, который не двигался. Рядом находился велосипед. Мужчина вызвал скорую, и пострадавшего госпитализировали в больницу.

Работники следственно-оперативной группы полиции установили, что велосипед потерпевшего не имеет видимых механических повреждений.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, дтп, харьков
 
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