В резонансном деле о служебной халатности полицейских, приведшей к гибели 3-летней девочки в Купянске, появились новые подозреваемые

Следователи прокуратуры области сообщили о подозрениях еще трем полицейским - инспектору по ювенальной превенции, старшему следователю и следователю одного из территориальных отделов полиции ГУ ЧП в области по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия.
По информации начальника отдела прокуратуры области Валерия Кадыгроба, на сегодняшний день сообщено о подозрении 5 работникам правоохранительных органов.
«По данным следствия, полицейские проявили служебную халатность при рассмотрении обращений по систематическому физическому издевательству родителей над ребенком. Это привело к смерти девочки в результате очередных побоев и пыток. В райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летнего ребенка. Женщина заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внучки из-за жестокого отношения матери и отчима. По объяснениям заявителя, семья нередко «воспитывала» дочь кулаками. Вместе с тем, ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом», - рассказал В. Кадыгроб.
В начале лета текущего года прокуратура сообщила о подозрениях по аналогичной статье УК Украины двум инспекторам по ювенальной превенции.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Дело в отношении матери умершей девочки и ее сожителя находится на рассмотрении Купянского районного суда области. Им инкриминируются пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п. 2, 9, 12 ч. 2 ст . 115 УК Украины).
Напомним, в конце сентября 2018 года в пос. Ковшаровка Купянского района умерла 3-летняя девочка. По словам матери, ребенок подавился яблоком.
Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, что свидетельствует о систематическом издевательстве над ребенком.
По данным следствия, отчим при попустительстве матери, регулярно «воспитывал» падчерицу кулаками, нанося девочке сильной физической боли и моральных страданий. 24 сентября 2018 он в очередной раз избил ребенка. От полученных травм девочка скончалась. Родители только через несколько часов вызвали медиков и пытались выдать совершенное по несчастный случай.
За совершенные преступления родителям грозит пожизненное лишение свободы.
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