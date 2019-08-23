Огненная эстафета: на харьковских улицах на ходу загорелись автомобиль и мотоцикл (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 23 августа Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 23 августа Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков, местами гроза.