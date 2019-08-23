Огненная эстафета: на харьковских улицах на ходу загорелись автомобиль и мотоцикл (ВИДЕО)

Возгорания произошло утром 23 августа.
О пожарах сообщили очевидцы в социальных сетях.
На Салтовском шоссе в районе 602 м/р на ходу загорелся легковой автомобиль.
По словам очевидцев, водитель успел остановиться и выбежать.
Пожар потушили сотрудники ГСЧС.
Еще одно возгорание – на этот раз мотоцикла – произошло на улице Морозова. Здесь также огонь ликвидировали пожарные.
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