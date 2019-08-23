Дело телефонного минера передали в суд

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила обвинительный акт 40-летнему харьковчанину по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в жилом доме.
В конце мая текущего года злоумышленник позвонил на номер «102» и сообщил, что один из жилых домов в переулке Лизы Чайкиной заминирован и вскоре произойдет взрыв.
Правоохранители, в частности специалисты взрывотехники и кинологи, которые прибыли по указанному в сообщении адресу, осмотрели около 600 кв. м помещений и 800 кв. м прилегающей территории.
Из дома были эвакуированы 180 человек. Взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено. Сообщение оказалось ложным.
Вскоре разоблачили и задержали телефонного минера. Он рассказал, что поссорился с женой, выпил лишнего и просто таким образом хотел ей отомстить, но шутка оказалась неудачной, и он сожалеет, что поступил так.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.
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