Главная Новости Криминал и происшествия Дело телефонного минера передали в суд
23.08.2019  14:32   

Дело телефонного минера передали в суд

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила обвинительный акт 40-летнему харьковчанину по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в жилом доме.


// Facebook

В конце мая текущего года злоумышленник позвонил на номер «102» и сообщил, что один из жилых домов в переулке Лизы Чайкиной заминирован и вскоре произойдет взрыв.
 
Правоохранители, в частности специалисты взрывотехники и кинологи, которые прибыли по указанному в сообщении адресу, осмотрели около 600 кв. м помещений и 800 кв. м прилегающей территории.

Из дома были эвакуированы 180 человек. Взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено. Сообщение оказалось ложным.
 
Вскоре разоблачили и задержали телефонного минера. Он рассказал, что поссорился с женой, выпил лишнего и просто таким образом хотел ей отомстить, но шутка оказалась неудачной, и он сожалеет, что поступил так.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 Криминал и происшествия В резонансном деле о служебной халатности полицейских, приведшей к гибели 3-летней девочки в Купянске, появились новые подозреваемые 22.08 Криминал и происшествия Насильник, напавший на 18-летнюю студентку, проведет 8 лет за решеткой 21.08 Криминал и происшествия Дело о банде закладчиков передано на рассмотрение в суд (ВИДЕО)
 
 

Видео

Геннадій Кернес: Харків зазнав величезних втрат, але й зробив колосальний внесок у перемогу. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 