23.08.2019 14:32

Дело телефонного минера передали в суд

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила обвинительный акт 40-летнему харьковчанину по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в жилом доме.



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В конце мая текущего года злоумышленник позвонил на номер «102» и сообщил, что один из жилых домов в переулке Лизы Чайкиной заминирован и вскоре произойдет взрыв.



Правоохранители, в частности специалисты взрывотехники и кинологи, которые прибыли по указанному в сообщении адресу, осмотрели около 600 кв. м помещений и 800 кв. м прилегающей территории.

Из дома были эвакуированы 180 человек. Взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено. Сообщение оказалось ложным.



Вскоре разоблачили и задержали телефонного минера. Он рассказал, что поссорился с женой, выпил лишнего и просто таким образом хотел ей отомстить, но шутка оказалась неудачной, и он сожалеет, что поступил так.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.