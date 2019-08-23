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23.08.2019  13:03   

В Харькове наркокурьера поймали на "закладке"

В ходе личного досмотра у 25-летнего мужчины полицейские изъяли 11 зип-пакетов с психотропным веществом по 0,25 г. Также злоумышленник уже разложил около 8 «закладок» на территории Новобаварского района.


://hk.npu.gov.ua

Разоблачили мужчину 22 августа. Харьковчанин пояснил, что психотропные вещества хранил с целью дальнейшего сбыта путем закладок.

У мужчины изъяли 11 зип-пакетов с психотропным веществом по 0,25 граммов. Кроме того, во время осмотра его места жительства полицейские обнаружили два пакета по 150 граммов с психотропным веществом, весы и приспособления для фасовки.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных рослідувань по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и объявления о подозрении.

 Устанавливается источник поставки психотропного вещества, а также другие лица, которые могут быть причастны к преступлению. 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  курьер, наркотик, харьков, закладка, полиция
 
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