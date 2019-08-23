В Харькове наркокурьера поймали на "закладке"

В ходе личного досмотра у 25-летнего мужчины полицейские изъяли 11 зип-пакетов с психотропным веществом по 0,25 г. Также злоумышленник уже разложил около 8 «закладок» на территории Новобаварского района.
Разоблачили мужчину 22 августа. Харьковчанин пояснил, что психотропные вещества хранил с целью дальнейшего сбыта путем закладок.
У мужчины изъяли 11 зип-пакетов с психотропным веществом по 0,25 граммов. Кроме того, во время осмотра его места жительства полицейские обнаружили два пакета по 150 граммов с психотропным веществом, весы и приспособления для фасовки.
Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных рослідувань по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и объявления о подозрении.
Устанавливается источник поставки психотропного вещества, а также другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков, местами гроза.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажн.:
давл.:
ветер: