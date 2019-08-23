Такси забодало ВАЗ на Халтурина

В результате утренней корриды двух легковых автомобилей пострадала только техника.
По данным полиции, 23 августа около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Халтурина, 30.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ, нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем Daewoo.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя авто ВАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
Судя по опубликованному полицией фото, Daewoo является автомобилем такси.
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