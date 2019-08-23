23.08.2019 13:21

На харьковском вокзале пожилой мужчина попал под поезд

Сообщение о том, что на территории железнодорожного вокзала пассажирским поездом сообщением «Киев-Константиновка» смертельно травмирован 72-летнего пенсионера, поступило в полицию 23 августа в 7:12.



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Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и в это время поезд тронулся.

Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.