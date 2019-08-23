На Московском проспекте водитель на Chery запарковался в Volkswagen

На водителя автомобиля Chery, который нарушил правила движения, составили административный протокол
По данным полиции, 23 августа около 10:45 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Московском, 94.
По предварительной информации, водитель автомобиля Chery Amulet не учел дорожную обстановку, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Chery составили протокол по ст. 124 КУоАП.
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