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23.08.2019  14:44   

На Московском проспекте водитель на Chery запарковался в Volkswagen

На водителя автомобиля Chery, который нарушил правила движения, составили административный протокол


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По данным полиции, 23 августа около 10:45 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Московском, 94.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chery Amulet не учел дорожную обстановку, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Chery составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавшие, техника протокол
 
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