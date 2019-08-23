Водитель Fiat спровоцировал утреннее столкновение четырех авто на перекрестке

В результате масштабного столкновения автомобилей пострадала только техника.
По данным пресс-службы патрульной полиции, 23 августа около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Библика и проспекта Индустриального.
По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat Doblo на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю Daewoo Matiz и совершил с ним столкновение, после чего врезался еще и в Dacia Logan, который по инерции совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, который был позади него.
На водителя Fiat патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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