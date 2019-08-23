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23.08.2019  18:25   

Полицейские оперативно разоблачили двух жителей Харьковщины в похищении женщины

3 августа в 00:15 по спецлинии «102» поступило сообщение от 41-летней потерпевшей. Она заявила о том, что в городе Змиев малознакомые мужчина и женщина принудительно поместили ее в багажник автомобиля серого цвета «ВАЗ-21099» и везут якобы в сторону Харькова. После этого связь оборвалась.


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На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Змиевского отдела полиции.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили вероятный маршрут и адрес злоумышленников. Уже утром сотрудники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками сектора криминальной полиции и следственного отдела Змиевского отдела полиции разыскали гражданку и ее похитителей в Харькове. Злоумышленниками оказались 47-летний мужчина и его 37-летняя сожительница.

Установлено, что ночью потерпевших и правонарушителей вместе употребляли алкоголь, в ходе чего между ними возник конфликт. Во время выяснения отношений злоумышленники с применением физической силы схватили женщину и бросили в багажник автомобиля. После этого они повезли ее в арендованную в Харькове квартиру, где незаконно удерживали. Мотив этого поступка пока выясняют следователи.  

 По словам и.о. начальника Змиевского отдела полиции Татьяны Проуторовои, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении правонарушителям.

Досудебное следствие продолжается.

  

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  похищение, полиция, харьков, разоблачение, женщина
 
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