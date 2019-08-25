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25.08.2019  10:20   

Возле Лоска обвалилась часть моста (ВИДЕО, ФОТО)

В результате происшествия никто не пострадал.


// Нацполиция

25 августа в 8:46 в Новобаварского отдела полиции от оператора «102» поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Информация нашла свое подтверждение. Пострадавших нет. Движение транспорта перекрыто.

Информация зарегистрирована в Новобаварский отделе полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  обвалился мост, песочин, харьков
 
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