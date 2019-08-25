Возле Лоска обвалилась часть моста (ВИДЕО, ФОТО)

В результате происшествия никто не пострадал.
25 августа в 8:46 в Новобаварского отдела полиции от оператора «102» поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин.
По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Информация нашла свое подтверждение. Пострадавших нет. Движение транспорта перекрыто.
Информация зарегистрирована в Новобаварский отделе полиции.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
Ежегодно в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: