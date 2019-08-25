25.08.2019 10:20

Возле Лоска обвалилась часть моста (ВИДЕО, ФОТО)

В результате происшествия никто не пострадал.



// Нацполиция

25 августа в 8:46 в Новобаварского отдела полиции от оператора «102» поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин.



По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.



Информация нашла свое подтверждение. Пострадавших нет. Движение транспорта перекрыто.



Информация зарегистрирована в Новобаварский отделе полиции.