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25.08.2019  12:29   

На Сортировке горят склады (ФОТО)

Утром 25 августа в Харькове в районе Сортировки начался пожар.


// Facebook

Черный дым поднимался высоко вверх и был виден с соседних районов города. Об этом сообщают пользователи соцсетей, публикуя соответствующие фото.

Сообщение о возгорании на улице Беркоса поступила к спасателям сегодня, 25 августа, в 10:37, сообщил SQ помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

Предварительно, горят складские помещения. Площадь возгорания ориентировочно составляет 100 кв.м. На месте работают пожарные.

Тэги:  пожар, харьков
 
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