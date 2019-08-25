На Сортировке горят склады (ФОТО)

Утром 25 августа в Харькове в районе Сортировки начался пожар.
Черный дым поднимался высоко вверх и был виден с соседних районов города. Об этом сообщают пользователи соцсетей, публикуя соответствующие фото.
Сообщение о возгорании на улице Беркоса поступила к спасателям сегодня, 25 августа, в 10:37, сообщил SQ помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.
Предварительно, горят складские помещения. Площадь возгорания ориентировочно составляет 100 кв.м. На месте работают пожарные.
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