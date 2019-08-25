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25.08.2019  14:44   

На почте мужчина открыл стрельбу из полученного в посылке пистолета (ВИДЕО)

Мужчине сообщено о подозрении за хулиганские действия

23 августа около 16:00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный агрессивно себя ведет, стреляет и угрожает оружием в отделении почтовой организации города Змиев.

На место происшествия немедленно выезжали сотрудники Змиевского отдела полиции.

Полицейские установили, что в тот день 25-летний злоумышленник вместе со своим 26-летним приятелем прибыл в помещение почтовой организации по улице Железнодорожной для получения посылки. Мужчины зашли на запретную для посетителей зону, на что работники учреждения сделали замечание и попросили покинуть указанную территорию.

На замечание персонала гражданин ответил нецензурной бранью. Водитель почтовой организации пытался урегулировать конфликт, попросив прекратить хулиганские действия и покинуть помещение. Однако, 25-летний мужчина начал угрожать ему физической расправой, после чего достал из своей посылки стартовый пистолет для подачи звукового сигнала и направил в голову водителя. Далее нарушитель совершил один выстрел из оружия в воздух и скрылся.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции оперативно установили местонахождение мужчины. Он находился возле общежития, в котором проживает.

Вещественные доказательства изъяты.

По словам в.и.о. начальника Змиевского отдела полиции Татьяны Проуторовои, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает возраст 3 до 7 лет лишения свободы. В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления.

Досудебное следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пистолет, почта, харьков
 
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