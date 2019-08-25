25.08.2019 14:44

На почте мужчина открыл стрельбу из полученного в посылке пистолета (ВИДЕО)

Мужчине сообщено о подозрении за хулиганские действия

23 августа около 16:00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный агрессивно себя ведет, стреляет и угрожает оружием в отделении почтовой организации города Змиев.



На место происшествия немедленно выезжали сотрудники Змиевского отдела полиции.



Полицейские установили, что в тот день 25-летний злоумышленник вместе со своим 26-летним приятелем прибыл в помещение почтовой организации по улице Железнодорожной для получения посылки. Мужчины зашли на запретную для посетителей зону, на что работники учреждения сделали замечание и попросили покинуть указанную территорию.

На замечание персонала гражданин ответил нецензурной бранью. Водитель почтовой организации пытался урегулировать конфликт, попросив прекратить хулиганские действия и покинуть помещение. Однако, 25-летний мужчина начал угрожать ему физической расправой, после чего достал из своей посылки стартовый пистолет для подачи звукового сигнала и направил в голову водителя. Далее нарушитель совершил один выстрел из оружия в воздух и скрылся.



Сотрудники группы реагирования патрульной полиции оперативно установили местонахождение мужчины. Он находился возле общежития, в котором проживает.



Вещественные доказательства изъяты.



По словам в.и.о. начальника Змиевского отдела полиции Татьяны Проуторовои, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает возраст 3 до 7 лет лишения свободы. В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления.



Досудебное следствие продолжается.