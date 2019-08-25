Поезд задавил сидевшего на рельсах мужчину

На Харьковщине поездом смертельно травмирован неизвестный мужчина.
Трагедия произошла 25 августа около 2:30 возле села Артемовка Харьковского района.
Пригородный электропоезд сообщением «Харьков-Беляевка» допустил наезд на мужчину в возрасте около 40-45 лет. Предварительно установлено, что потерпевший сидел на рельсах и не реагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
Ежегодно в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности Украины.
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