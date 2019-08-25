25.08.2019 12:51

Поезд задавил сидевшего на рельсах мужчину

На Харьковщине поездом смертельно травмирован неизвестный мужчина.



// Нацполиция

Трагедия произошла 25 августа около 2:30 возле села Артемовка Харьковского района.



Пригородный электропоезд сообщением «Харьков-Беляевка» допустил наезд на мужчину в возрасте около 40-45 лет. Предварительно установлено, что потерпевший сидел на рельсах и не реагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.