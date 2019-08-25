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25.08.2019  12:51   

Поезд задавил сидевшего на рельсах мужчину

На Харьковщине поездом смертельно травмирован неизвестный мужчина.


// Нацполиция

Трагедия произошла 25 августа около 2:30 возле села Артемовка Харьковского района.

Пригородный электропоезд сообщением «Харьков-Беляевка» допустил наезд на мужчину в возрасте около 40-45 лет. Предварительно установлено, что потерпевший сидел на рельсах и не реагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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