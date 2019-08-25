25.08.2019 14:41

Что горело на Сортировке, рассказали пожарные (ФОТО)

В Харькове ликвидирован крупный пожар старых автомобильных покрышек.



// ГСЧС

25 августа в 10:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Беркоса, 7.

На момент прибытия спасателей на открытой территории горели старые автомобильные шины и несколько автомобилей. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м.



К тушению огня были привлечены 5 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах, 1 спецавтомобиль, а также пожарный поезд. Всего с огнем боролись 33 спасателя.



Их усилия были направлены в первую очередь на прекращение распространения огня и защиту соседних зданий. Одновременно были представлены стволы и на тушение самого очага пожара. Благодаря слаженным действиям работников ГСЧС пожар удалось локализовать уже в 11:30, рядом расположены помещения и 1 грузовой автомобиль были спасены.



В результате действия огня и высокой температуры уничтожено 4 и повреждены 5 автомобилей.



В 13:52 состоялась окончательная ликвидация горения.