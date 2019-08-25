Что горело на Сортировке, рассказали пожарные (ФОТО)

В Харькове ликвидирован крупный пожар старых автомобильных покрышек.
25 августа в 10:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Беркоса, 7.
На момент прибытия спасателей на открытой территории горели старые автомобильные шины и несколько автомобилей. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м.
К тушению огня были привлечены 5 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах, 1 спецавтомобиль, а также пожарный поезд. Всего с огнем боролись 33 спасателя.
Их усилия были направлены в первую очередь на прекращение распространения огня и защиту соседних зданий. Одновременно были представлены стволы и на тушение самого очага пожара. Благодаря слаженным действиям работников ГСЧС пожар удалось локализовать уже в 11:30, рядом расположены помещения и 1 грузовой автомобиль были спасены.
В результате действия огня и высокой температуры уничтожено 4 и повреждены 5 автомобилей.
В 13:52 состоялась окончательная ликвидация горения.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
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