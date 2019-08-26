На выходных спасатели гасят "наследие" шашлыков практически по всей Слобожанщине и в Харькове

25 августа подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 57 раз выезжали на тушение сухой травы, стерни, тростника и мусора. Данные события произошли в Волчанском, Лозовском, Валковском, Золочевском, Нововодолажском, Дергачевском, Первомайском, Балаклейском, Двуречанском, и Красноградском районах области, а также в Шевченковском, Индустриальном, Слободском, Основянском, Московском и Киевском районах города Харькова.
Напоминаем, что сейчас в Харьковской области наблюдается наивысшую степень (5 класса) пожарной опасности . Следовательно существует большая угроза возникновения возгораний за повышение температурных показателей окружающей среды. Поэтому Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.
Категорически запрещается:
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
Ежегодно в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности Украины.
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