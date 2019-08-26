26.08.2019 12:33

Мамы детей, пострадавших от безлюдовского педофила, согласны с приговором суда Общество

67-летний осужденный проведет за решеткой 3 года.



objectiv.tv

С таким приговором люди согласны. Такое мнение журналистам высказали жительницы Безлюдовки Инна К. и Виктория К., мамы детей, которые пострадали от действий педофила. Виктория Кришталь рассказала, что суд длился почти 9 месяцев, заседания постоянно переносили.

Сейчас по требованию прокуратуры осужденный находится под стражей. Приговор суда пока не вступил в силу, так как идет время на апелляционное обжалование.

Напомним, ранее в пгт. Безлюдовка мужчина подбрасывал на школьные дворы записки со своим номером телефона, а также писал, что детям будет интересно. Когда подростки звонили, он их звал на встречу.

Родители одной девочки решили поймать педофила “на горячем”. Проследили за дочкой и увидели, что за ней идет мужчина. В сумке у осужденного был слабоалкогольный напиток, фаллоимитатор и обнаженное фото мужчины.