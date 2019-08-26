Мамы детей, пострадавших от безлюдовского педофила, согласны с приговором суда Общество

67-летний осужденный проведет за решеткой 3 года.
С таким приговором люди согласны. Такое мнение журналистам высказали жительницы Безлюдовки Инна К. и Виктория К., мамы детей, которые пострадали от действий педофила. Виктория Кришталь рассказала, что суд длился почти 9 месяцев, заседания постоянно переносили.
Сейчас по требованию прокуратуры осужденный находится под стражей. Приговор суда пока не вступил в силу, так как идет время на апелляционное обжалование.
Напомним, ранее в пгт. Безлюдовка мужчина подбрасывал на школьные дворы записки со своим номером телефона, а также писал, что детям будет интересно. Когда подростки звонили, он их звал на встречу.
Родители одной девочки решили поймать педофила “на горячем”. Проследили за дочкой и увидели, что за ней идет мужчина. В сумке у осужденного был слабоалкогольный напиток, фаллоимитатор и обнаженное фото мужчины.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
Ежегодно в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности Украины.
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