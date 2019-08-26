Пьяный байкер на ХТЗ столкнулся с автомобилем (ВИДЕО)

В результате ДТП 27-летний водитель мотоцикла «Viper» получил травмы. Мужчина с ранами и ушибами был доставлен в больницу.
Авария произошла 26 августа около 6:30 на улице Мира. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «Chery Amulet».
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
Ежегодно в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности Украины.
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