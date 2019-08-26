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26.08.2019  18:30   

Пьяный байкер на ХТЗ столкнулся с автомобилем (ВИДЕО)

В результате ДТП 27-летний водитель мотоцикла «Viper» получил травмы. Мужчина с ранами и ушибами был доставлен в больницу.


//facebook.com/xtzevskie

Авария произошла 26 августа около 6:30 на улице Мира. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «Chery Amulet».

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

 

   

Источник:   ТипичнОЕ ХТЗ
 Тэги:  байк, дтп, авто, харьков, столкновение, хтз
 
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