27.08.2019 10:46

Кровавая ссора под Харьковом: мужчина ткнул сожительницу ножом и лег спать

Полицию утром вызвала дочь пострадавшей.



// Нацполиция

26 августа в 5:30 в отдел полиции поступило сообщение от 20-летней женщины о том, что у ее матери, жительницы села Шелудьковка Змиевского района, ножевое ранение. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.



Как установили правоохранители, во время употребления спиртных напитков между 50-летним мужчиной и его 55-летней сожительницей возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры 50-летний житель нанес удар кухонным ножом в область шеи женщины, после чего спокойно лег спать.



Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.



Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Вещественное доказательство изъято.



