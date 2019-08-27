Главная Новости Криминал и происшествия Кровавая ссора под Харьковом: мужчина ткнул сожительницу ножом и лег спать
27.08.2019  10:46   

Кровавая ссора под Харьковом: мужчина ткнул сожительницу ножом и лег спать

Полицию утром вызвала дочь пострадавшей.


// Нацполиция

26 августа в 5:30 в отдел полиции поступило сообщение от 20-летней женщины о том, что у ее матери, жительницы села Шелудьковка Змиевского района, ножевое ранение. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Как установили правоохранители, во время употребления спиртных напитков между 50-летним мужчиной и его 55-летней сожительницей возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры 50-летний житель нанес удар кухонным ножом в область шеи женщины, после чего спокойно лег спать.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Вещественное доказательство изъято.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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