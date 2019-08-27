27.08.2019 10:59

На рынке обокрали контейнер

Злоумышленник проник в торговый контейнер на рынке в городе Змиеве и совершил кражу товара.



// Нацполиция

25 августа в Змиевского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный выносит вещи из контейнеров.



При выезде на место происшествия было установлено, что ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина из незагороджену участок попал на территорию рынка. С помощью отвертки он сорвал навесной замок входной двери торгового контейнера, откуда похитил 30 покрышек в велосипедных колес, 30 ламп накаливания и другие товары, после чего с места происшествия скрылся.



Вещественные доказательства изъяты.



Данные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.



Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.