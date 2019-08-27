Главная Новости Криминал и происшествия На рынке обокрали контейнер
27.08.2019  10:59   

На рынке обокрали контейнер

Злоумышленник проник в торговый контейнер на рынке в городе Змиеве и совершил кражу товара.


// Нацполиция

25 августа в Змиевского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный выносит вещи из контейнеров.

При выезде на место происшествия было установлено, что ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина из незагороджену участок попал на территорию рынка. С помощью отвертки он сорвал навесной замок входной двери торгового контейнера, откуда похитил 30 покрышек в велосипедных колес, 30 ламп накаливания и другие товары, после чего с места происшествия скрылся.

Вещественные доказательства изъяты.

Данные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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