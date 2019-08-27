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27.08.2019  11:16   

ДТП возле Лоска: после столкновения автомобиль слетел с трассы в кусты (ФОТО)

27 августа около 8:40 минут патрульным сообщили о ДТП на Окружной дороге.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Daewoo и Peugeot, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля Daewoo, бригала скорой госпитализировала его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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