27.08.2019 11:25

Ревнивца с топором приговорили к 10 годам тюрьмы

Житель Змиевского района чуть не зарубил топором жену и тещу из-за ревности.



// Facebook

Конфликт произошел в конце сентября 2018 года. Мужчина, в очередной раз приревновав свою 53-летнюю гражданскую жену, затеял с ней ссору во дворе домовладения. Рядом находилась теща. Она пыталась примирить супругов, однако нетрезвый мужчина и не думал останавливаться, он схватил топор и ударил жену в лопатку и по голове. Женщина потеряла сознание. Затем зять ударил топором в грудь 74-летнюю тещу, которая пыталась защитить дочь. Достал нож и пырнул старушку еще и в живот. Тем временем жена пришла в сознание, выхватила у мужчины топор и побежала звать на помощь.



Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщин удалось спасти. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.



Змиевской районный суд области поддержал позицию Чугуевского местной прокуратуры признал виновным 64-летнего жителя района в законченном покушении на двойное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Cуд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

По требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.