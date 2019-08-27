Ревнивца с топором приговорили к 10 годам тюрьмы

Житель Змиевского района чуть не зарубил топором жену и тещу из-за ревности.
Конфликт произошел в конце сентября 2018 года. Мужчина, в очередной раз приревновав свою 53-летнюю гражданскую жену, затеял с ней ссору во дворе домовладения. Рядом находилась теща. Она пыталась примирить супругов, однако нетрезвый мужчина и не думал останавливаться, он схватил топор и ударил жену в лопатку и по голове. Женщина потеряла сознание. Затем зять ударил топором в грудь 74-летнюю тещу, которая пыталась защитить дочь. Достал нож и пырнул старушку еще и в живот. Тем временем жена пришла в сознание, выхватила у мужчины топор и побежала звать на помощь.
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщин удалось спасти. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Змиевской районный суд области поддержал позицию Чугуевского местной прокуратуры признал виновным 64-летнего жителя района в законченном покушении на двойное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Cуд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
По требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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