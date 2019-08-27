27.08.2019 11:58

Пьяный водитель Renault завершил поездку, врезавшись в столб (ФОТО)

Около половины четвертого утра 27 августа на на площади Павловский, 1/3 столкнулись две иномарки.



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По предварительной информации, водитель автомобиля Renault превысил безопасную скорость движения, столкнулся с автомобилем Mazda и совершил наезд на столб.



Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя Renault признаки алкогольного опьянения. В законном порядке человек отказался от прохождения любого освидетельствования на состояние опьянения.



В результате на водителя Renault полицейские составили административные протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. В дальнейшем админматериалы передадут на рассмотрение суда.