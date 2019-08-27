Пьяный водитель Renault завершил поездку, врезавшись в столб (ФОТО)

Около половины четвертого утра 27 августа на на площади Павловский, 1/3 столкнулись две иномарки.
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault превысил безопасную скорость движения, столкнулся с автомобилем Mazda и совершил наезд на столб.
Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя Renault признаки алкогольного опьянения. В законном порядке человек отказался от прохождения любого освидетельствования на состояние опьянения.
В результате на водителя Renault полицейские составили административные протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. В дальнейшем админматериалы передадут на рассмотрение суда.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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