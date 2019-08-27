Главная Новости Криминал и происшествия Загулявшую на дне рождения подруги девушку вернула домой полиция
27.08.2019  15:02   

Загулявшую на дне рождения подруги девушку вернула домой полиция

22 августа 15-летняя девушка ушла к подруге на день рождения и не вернулась.


// Нацполиция

24 августа в полицию обратилась жительница села Боровское Харьковской области.

Женщина сообщила, что потеряла связь с ребенком, находящимся у нее под опекой.

Работник ювенальной превенции Шевченковского отделения полиции проверил места вероятного пребывания ребенка. Девушка была обнаружена у подруги и передана опекунам.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.

С девушкой полицейский провел профилактическую беседу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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