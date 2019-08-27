Загулявшую на дне рождения подруги девушку вернула домой полиция

22 августа 15-летняя девушка ушла к подруге на день рождения и не вернулась.
24 августа в полицию обратилась жительница села Боровское Харьковской области.
Женщина сообщила, что потеряла связь с ребенком, находящимся у нее под опекой.
Работник ювенальной превенции Шевченковского отделения полиции проверил места вероятного пребывания ребенка. Девушка была обнаружена у подруги и передана опекунам.
Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.
С девушкой полицейский провел профилактическую беседу.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажн.:
давл.:
ветер: