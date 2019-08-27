27.08.2019 15:02

Загулявшую на дне рождения подруги девушку вернула домой полиция

22 августа 15-летняя девушка ушла к подруге на день рождения и не вернулась.



// Нацполиция

24 августа в полицию обратилась жительница села Боровское Харьковской области.

Женщина сообщила, что потеряла связь с ребенком, находящимся у нее под опекой.



Работник ювенальной превенции Шевченковского отделения полиции проверил места вероятного пребывания ребенка. Девушка была обнаружена у подруги и передана опекунам.



Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.



С девушкой полицейский провел профилактическую беседу.