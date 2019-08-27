За сломанный нос бармена в кафе на ХТЗ буян может получить 12 лет «отдыха» колонии, которая находится недалеко от места преступления

Происшествие полиция зафиксировала 26 августа около 16:50 в помещении кафе по улице 12-го Апреля.
37-летний злоумышленник нанес несколько ударов металлическим стулом по лицу сотрудницы-бармена, проник за барную стойку кафе и завладел деньгами из кассы.
70-летнюю пострадавшую с ушибами и переломом костей носа доставлено в больницу. Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными Индустриального отдела полиции совместно с экипажем патрульной полиции за совершение уголовного преступления был задержан 37-летний харьковчанин.
Вещественные доказательства изъяты.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он содержится в изоляторе временного содержания.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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давл.:
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