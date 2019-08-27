Главная Новости Криминал и происшествия За сломанный нос бармена в кафе на ХТЗ буян может получить 12 лет «отдыха» колонии, которая находится недалеко от места преступления
27.08.2019  15:05   

За сломанный нос бармена в кафе на ХТЗ буян может получить 12 лет «отдыха» колонии, которая находится недалеко от места преступления

Происшествие полиция зафиксировала 26 августа около 16:50 в помещении кафе по улице 12-го Апреля.


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37-летний злоумышленник нанес несколько ударов металлическим стулом по лицу сотрудницы-бармена, проник за барную стойку кафе и завладел деньгами из кассы.

70-летнюю пострадавшую с ушибами и переломом костей носа доставлено в больницу. Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными Индустриального отдела полиции совместно с экипажем патрульной полиции за совершение уголовного преступления был задержан 37-летний харьковчанин.

Вещественные доказательства изъяты.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он содержится в изоляторе временного содержания.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  кафе, разбой, харьков, нос, перелом, сизо, колония
 
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