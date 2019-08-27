Запрещенная рыбалка обойдется нарушителю в 75 тысяч гривен (ФОТО)

Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил очередное грубое нарушение правил рыболовства.
Около восьми часов утра 27 августа на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Бахтин Боровского района Харьковской области задержан нарушитель, ловивший рыбу запрещенными орудиями – шестью лесковыми сетками. В сетях находилась такая рыба: лещ – 321 шт., плоскирка – 314 шт., красноперка – 82 шт., плотва – 39 шт., серебряный карась – 2 шт. и судак – 1 шт. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 73 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, – 74 599 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства. Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы – просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» ведомства: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.
Справка. При использовании запрещенных орудий лова предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере от 340 до 680 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения и незаконно добытых водных биоресурсов. Кроме того, нарушители будут возмещать убытки за один экземпляр рыбы, согласно действующим таксам: судак – 510 грн, сом – 425 грн, щука – 340 грн, сазан – 306 грн, белой амур, толстолобик – 255 грн, лещ – 170 грн, линь – 119 грн, тарань (плотва) – 85 грн, красноперка – 68 грн, плоскирка – 34 грн, карась – 17 грн, рак – 25,5 грн.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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