27.08.2019 15:31

Запрещенная рыбалка обойдется нарушителю в 75 тысяч гривен (ФОТО)

Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил очередное грубое нарушение правил рыболовства.



//khr.darg.gov.ua

Около восьми часов утра 27 августа на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Бахтин Боровского района Харьковской области задержан нарушитель, ловивший рыбу запрещенными орудиями – шестью лесковыми сетками. В сетях находилась такая рыба: лещ – 321 шт., плоскирка – 314 шт., красноперка – 82 шт., плотва – 39 шт., серебряный карась – 2 шт. и судак – 1 шт. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 73 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, – 74 599 грн.



На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства. Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы – просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» ведомства: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.



Справка. При использовании запрещенных орудий лова предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере от 340 до 680 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения и незаконно добытых водных биоресурсов. Кроме того, нарушители будут возмещать убытки за один экземпляр рыбы, согласно действующим таксам: судак – 510 грн, сом – 425 грн, щука – 340 грн, сазан – 306 грн, белой амур, толстолобик – 255 грн, лещ – 170 грн, линь – 119 грн, тарань (плотва) – 85 грн, красноперка – 68 грн, плоскирка – 34 грн, карась – 17 грн, рак – 25,5 грн.