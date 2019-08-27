На Харьковщине очередной «закладник» получил приговор – 6 лет за решеткой с конфискацией

Октябрьский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №2 и признал виновным 27-летнего мужчину в незаконном приобретении и хранении особо опасного психотропного вещества в крупном размере с целью сбыта.
В сентябре 2018 злоумышленник приобрел пакет с особо опасным веществом PVP весом 16 граммов, что является особо крупным размером. Он расфасовал порошок на 40 доз и раскладывал свертки в тайниках. Разоблачили «закладчика» патрульные. Полицейские остановили посреди улицы подозрительного мужчину и выяснилось, что у него в рюкзаке 23 свертка с наркотиками, которые он еще не успел разложить по тайникам.
В ходе досудебного расследования злоумышленник признал вину и сотрудничал со следствием. Он пояснил, что находился в затруднительном материальном положении и хотел таким образом подзаработать.
Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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