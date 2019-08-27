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27.08.2019  17:01   

На Харьковщине очередной «закладник» получил приговор – 6 лет за решеткой с конфискацией

Октябрьский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №2 и признал виновным 27-летнего мужчину в незаконном приобретении и хранении особо опасного психотропного вещества в крупном размере с целью сбыта.


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В сентябре 2018 злоумышленник приобрел пакет с особо опасным веществом PVP весом 16 граммов, что является особо крупным размером. Он расфасовал порошок на 40 доз и раскладывал свертки в тайниках. Разоблачили «закладчика» патрульные. Полицейские остановили посреди улицы подозрительного мужчину и выяснилось, что у него в рюкзаке 23 свертка с наркотиками, которые он еще не успел разложить по тайникам.
 
В ходе досудебного расследования злоумышленник признал вину и сотрудничал со следствием. Он пояснил, что находился в затруднительном материальном положении и хотел таким образом подзаработать.
 
Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, наркотики, суд, харьков
 
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