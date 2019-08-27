О пострадавшей в ДТП на Окружной рассказали в полиции

В результате аварии на Окружной дороге пострадала женщина-водитель.
Потерпілу з черепно-мозковою травмою доставлено до лікарні.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції 27 серпня близько 08:40.
Встановлено, що 29-річна водій автомобіля «Daewoo» не впоралась з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіштовхнулась з автомобілем «Peugeot» під керуванням 37-річного чоловіка. Від удару автомобіль «Daewoo» відкинуло на узбіччя.
Інформація про подію зареєстрована в Холодногірському відділі поліції. Усі обставини ДТП встановлюються.
Відділ комунікації поліції Харківської області
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию 27 августа около 8:40.
Установлено, что 29-летняя водитель автомобиля Daewoo не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Peugeot под управлением 37-летнего мужчины.
От удара автомобиль Daewoo отбросило на обочину.
Пострадавшую с черепно-мозговой травмой доставлен в больницу.
Информация о происшествии зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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