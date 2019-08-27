О пострадавшей в ДТП на Окружной рассказали в полиции

Потерпілу з черепно-мозковою травмою доставлено до лікарні.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції 27 серпня близько 08:40.

Встановлено, що 29-річна водій автомобіля «Daewoo» не впоралась з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіштовхнулась з автомобілем «Peugeot» під керуванням 37-річного чоловіка. Від удару автомобіль «Daewoo» відкинуло на узбіччя.

Інформація про подію зареєстрована в Холодногірському відділі поліції. Усі обставини ДТП встановлюються.

Відділ комунікації поліції Харківської області