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27.08.2019  17:31   

О пострадавшей в ДТП на Окружной рассказали в полиции

В результате аварии на Окружной дороге пострадала женщина-водитель.


// Нацполиция

В результаті аварії на Кільцевій дорозі постраждала жінка-водій

ДТП

Потерпілу з черепно-мозковою травмою доставлено до лікарні. 

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції 27 серпня близько 08:40.

Встановлено, що 29-річна водій автомобіля «Daewoo» не впоралась з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіштовхнулась з автомобілем «Peugeot» під керуванням 37-річного чоловіка. Від удару автомобіль «Daewoo» відкинуло на узбіччя.

Інформація про подію зареєстрована в Холодногірському відділі поліції. Усі обставини ДТП встановлюються.

         Відділ комунікації поліції Харківської області

 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/dtp/v-rezultati-avariji-na-kilczevij-dorozi-postrazhdala-zhinka-vodij/

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию 27 августа около 8:40.

Установлено, что 29-летняя водитель автомобиля Daewoo не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Peugeot под управлением 37-летнего мужчины.

От удара автомобиль Daewoo отбросило на обочину.

Пострадавшую с черепно-мозговой травмой доставлен в больницу.

Информация о происшествии зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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