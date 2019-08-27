В Харькове несколько судей "отдали под суд" Высшей рады правосудия

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарные дела на судей из Харькова и прекратила производство в отношении четырех судей.
Об этом говорится в повестке дня заседания Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия
В частности Дисциплинарная палата ВРП открыла дисципливнарное дело по жалобе публичного акционерного общества «Универсал Банк», поданной адвокатом Глевацькою Оксаной Викторовной отношении судьи Червонозаводского районного суда города Харькова Ежова Виктора Анатольевича
Также ГП ВРП рассмотрит вопрос об открытии дисциплинарного дела или отказе в ее открытии:
- по жалобе Каряки Геннадия Александровича на действия судьи Орджоникидзевского районного суда города Харькова Ситало Андрея Константиновича;
- по жалобам Карнаушенко Надежды Николаевны, Мальцева Андрея Ивановича, Карнаушенко Максима Ивановича на действия судьи Лозовского горрайонного суда Харьковской области Ткаченко Александра Анатольевича;
- по жалобе Поляка Ефима Натановича на действия судьи Харьковского апелляционного суда Овсянникова Антонины Ивановны (действия в должности судьи апелляционного суда Харьковской области);
- по жалобе Супруна Олега Николаевича относительно судей Харьковского районного суда Харьковской области Пилюгина Елены Николаевны, Назаренко Олега Владимировича;
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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